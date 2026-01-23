PM que matou namorada que também era policial no Eusébio é denunciado

PM Joaquim Gomes é acusado de matar a tiros a companheira, também policial militar, Larissa Gomes / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O Ministério Público do Estado (MPCE) denunciou nessa quarta-feira, 21, o soldado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) que matou a própria namorada, que também era soldado da PM, no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza). Joaquim Gomes de Melo Filho, de 28 anos, foi preso em flagrante e continua encarcerado pela morte de Larissa Gomes da Silva, que tinha 26 anos. A denúncia narra que, no dia 3 de dezembro passado, Joaquim e Larissa estavam no carro do PM quando começaram a discutir. A soldado foi atingida por dois disparos, que a atingiram na região do ombro esquerdo e do peitoral direito.



Joaquim conduziu o carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, onde o óbito de Larissa foi constatado. O PM também foi atingido por um tiro na coxa esquerda, tendo recebido atendimento inicial na UPA e, em seguida, no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.



"Uma cena horrível, o sangue começou a escorrer", disse. "Eu pensei, é agora que ele vai me matar". Além disso, uma amiga de Larissa contou à Polícia Civil que, em outra oportunidade, Joaquim chegou a atirar no celular da namorada.

Em seu depoimento, Joaquim afirmou que estava conversando com Larissa no carro quando ela “se exaltou, colocou a mão dentro da mochila, pegou a arma de fogo e apontou na direção dele”. Ele ainda disse que segurou a mão dela, empurrando a arma para baixo, mas Larissa conseguiu atirar. “Ademais, relatou que, quando viu que ela não iria parar de atirar, soltou a mão dela, sacou sua arma e efetuou dois disparos em direção a parte de baixo”, consta na denúncia. “Por fim, disse que pediu apoio para um grupo de WhastApp do Eusébio com vários policiais e dirigiu até a UPA”.