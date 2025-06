Hemoce realiza ação de coleta de sangue em Eusébio; veja como doar

Imagem de apoio ilustrativo. Hemoce realiza coleta de sangue em Eusébio / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realizará no dia 12 de junho o projeto Hemoce Perto de Você, no município de Eusébio. O objetivo é receptar a doação de sangue e o cadastro de medula óssea em municípios que ainda não possuem unidades fixas do Hemoce. LEIA TAMBÉM | Hemoce tem o maior número de doações em 30 anos

Iniciativa é forma de ampliar acesso da população à doação voluntária A diretora-geral do Hemoce, Luciana Carlos, afirma que a ação tem o objetivo de levar a oportunidade de coleta de sangue a todos os municípios do Estado. "Ela [ação] vai para outros municípios de acordo com a disponibilidade. A gente tem uma campanha maior e faz toda uma programação", declara. "A gente tem cinco polos do hemocentro que fazem sua programação. Desse jeito conseguimos visitar durante o ano todos os municípios do Estado". A iniciativa é uma forma de ampliar o acesso da população à doação voluntária e garantir mais doadores. "E tornar os doadores regulares para que a transação seja mais segura", pontua Luciana. Antes desta ação, que ocorrerá em Eusébio, o projeto já passou por Horizonte e Maranguape.

Questionada sobre a importância do projeto, a diretora-geral do Hemoce afirmou que ele “potencializa o número de doadores”. “A gente também tem a oportunidade de fazer uma estratégia de mobilização e conscientização da população. Não só apenas as populações das grandes cidades, mas de uma forma geral, com relação à importância da doação voluntária de sangue como a cidadania de responsabilidade social”, explicou. Além disso, existem as questões sanitárias. “[A gente] também faz triagem de doadores e exames, tudo isso. A gente vai tendo o retrato do Estado inteiro a partir do momento em que a gente tá presente em todos os municípios”, finaliza.

Ação do Hemoce em Eusébio: saiba como doar sangue Os moradores de Eusébio que se interessarem em doar sangue poderão agendar o atendimento através do número de WhatsApp: (85) 996817597. Para fazer a doação, é necessário atender alguns requisitos prévios. Confira abaixo: Ter idade entre 16 e 69 anos;



Pesar mais de 50 kg;



Apresentar documento oficial com foto — CNH, Carteira de trabalho ou RG. Os menores de 18 anos podem fazer a doação apenas com a autorização dos pais ou responsáveis.