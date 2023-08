Com armas e joia, suspeito de homicídio é preso no Eusébio

Um homem foi preso na manhã do último sábado, 12, no Eusébio, município a cerca de 24 km de Fortaleza. Wesley Jonas Silva de Oliveira, 24, é suspeito de envolvimento em homicídios praticados por um grupo criminoso no Planalto Ayrton Senna. Ele foi encontrado em um imóvel do bairro Tamatanduba, na Região Metropolitana da Capital.

Junto ao suspeito foram apreendidas duas pistolas calibre .40, uma delas com numeração suprimida. No local, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) também encontrou 45 munições, divididas entre os calibres 9 milímetros, .40 e 380, dois carregadores, um .40 e um 9 mm, além de um Kit Roni, dispositivo usado para alongar armas.

A operação também resultou na coleta de um veículo, joia e aparelhos de comunicação, como rádio transmissores e celulares.

De acordo com agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um desses aparelhos foi quebrado por Wesley durante a abordagem para proteger informações contidas nele.

Após a prisão, o rapaz foi levado a uma unidade especializada da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.