Preso último suspeito de torturar mulher suspeita de furto em Eusébio

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Crime ocorreu em maio de 2022 no bairro Jabuti. Vítima era suspeita de furtar celular. Acusados dizem ter sido obrigados por homem a praticar o crime, que foi registrado em vídeo

A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira, 26, Luiz Aldir da Costa Júnior, de 22 anos, contra quem havia um mandado de prisão em aberto por crime de tortura ocorrido em maio de 2022 em Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza). Conforme as investigações, ele e outras três pessoas agrediram uma mulher suspeita de praticar um crime de furto no bairro Jabuti.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais da Delegacia Metropolitana de Eusébio localizaram Luiz Aldir na casa da mãe dele, também localizada no bairro Jabuti.

O crime de tortura ocorreu em 30 de maio de 2022. A sessão de espancamento foi gravada e passou a circular nas redes sociais. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), a vítima era acusada de ter furtado um celular e aparecia no vídeo sendo obrigada a confessar o delito e a devolver o aparelho.

Para isso, ela era torturada com pauladas e golpes de corrente desferidos por um grupo de pessoas. O crime ainda seria, conforme o MPCE, uma forma de “disciplina” aplicada pela facção Comando Vermelho (CV), que atua no bairro e proíbe crimes do tipo na região.

No vídeo que registrou as agressões, uma mulher aparece perguntando à vítima por que ela está “levando a disciplina”, no que ela, agredida, responde: “Porque eu roubei o celular de uma cidadona” (SIC). Em outro vídeo, um homem diz: “Menos na cabeça, menos na cabeça (as agressões). Amanhã tu vai devolver o celular”. “Devolvo, amanhã eu devolvo”, responde a vítima.

Além de Luiz Aldir, foi denunciada pelo crime Josivânia da Silva Gonzaga, conhecida como "Dadinha" ou "Josi". As demais pessoas que teriam perpetrado as agressões são adolescentes. Em depoimento, tanto Luiz Aldir quanto Josivânia dizem que só agrediram a mulher após serem ameaçados com uma arma por um homem.

A versão é descartada pelo MPCE, para quem o vídeo deixa claro que as pessoas que praticaram as torturas não estavam sendo coagidas.

“É de conhecimento público que as facções criminosas não toleram o cometimento de crimes nos locais que dominam, especificamente furtos e roubos, posto que tais atividades podem atrair a presença da polícia militar para o bairro [...] razão pela qual, em espécie de poder paralelo, criaram o chamado "Tribunal do Crime" [...] para julgar os indivíduos que cometem tais atos, sendo a "pena", muitas vezes, a de tortura, como no caso em tela, e até a mesmo a morte, a depender da conduta praticada”, afirma na denúncia a promotora Gabrielle Correia Lima Pereira.

