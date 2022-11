PM e Guarda Municipal do Eusébio recuperam carga roubada de geladeiras

O material foi recuperado no mesmo dia do roubo

Policiais militares, com o apoio da Guarda Municipal do Eusébio, recuperaram uma carga roubada de geladeiras na segunda-feira, 21.

Conforme uma fonte da Guarda Municipal, a carga teria sido roubada em Fortaleza e foi rastreada no Eusébio, na Região Metropolitana. O material foi recuperado no mesmo dia e estava no meio de um matagal.

O caminhão alvo da ação criminosa era de uma loja de eletrodomésticos. O veículo também foi recuperado.

