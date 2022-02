Eusébio: concurso cultural quer estimular criação de literatura feminina

A Prefeitura de Eusébio anunciou um concurso cultural para a produção do livro “Roda de Mulheres: Eusébio e as Facetas Femininas”. A obra tem como objetivo valorizar a produção literária feminina no município, além de dar oportunidade para que mulheres eusebienses dentro da literatura apresentem seus talentos. As inscrições podem ser feitas online, pelas redes sociais da Secult Eusébio, até o dia 10 de fevereiro.

O concurso será concluido com a publicação de um livro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. A ação pretende dar visibilidade para as escritoras municipais, profissionais ou não. A obra pretende abordar temas como família, empoderamento feminino, machismo versus feminismo, empreendedorismo, direito das mulheres, violência doméstica, saúde pública, saúde mental, jornada de trabalho, discriminação racial e identidade.

Segundo a Prefeitura, o projeto também busca fortalecer o diálogo feminino e o espaço de produção artística da mulher na cultura municipal. Ao final do projeto, um exemplar do livro será enviado para a Biblioteca Estadual do Ceará

Não são cobradas taxas para a inscrição e participação no concurso. Pode realizar a inscrição qualquer mulher comprovadamente residente no município de Eusébio. Durante o processo seletivo, serão aceitos os gêneros literários para análise: crônicas, poemas e poesias. Não serão aceitos escritos de pessoas jurídicas, mesmo que sejam organizações ligadas aos direitos das mulheres.



Concurso literário para mulheres de Eusébio: inscrições

Para participar, as pessoas interessadas devem entrar no perfil da Secretaria da Cultura de Eusébio no Instagram e clicar no link disponível na descrição para acessar o formulário. Nele, é preciso preencher devidamente a ficha de inscrição. Cada participante poderá inscrever no concurso apenas um texto.

Detalhes e prazo da inscrição

No formulário há um espaço para envio de um documento do tipo PDF ou DOCX, que não é o texto para ser publicado. No arquivo, as candidatas devem incluir os seguintes elementos:

Título para o texto que será inscrito no concurso; Breve descrição da obra; Fontes de inspiração para a escrita do texto.

Estas informações devem ter, no máximo, 750 caracteres. A obra literária para concorrer não terá quantidade de caracteres máxima e pode ser inspirada, mas é estritamente proibida a cópia integral ou parcial dos escritos.

A divulgação dos vencedores será feita pelo Facebook e Instagram da Prefeitura Municipal de Eusébio e Secult Eusébio, além do site da Prefeitura.



Serviço:

Produção do livro “Roda de Mulheres: Eusébio e as Facetas Femininas”

Faça sua inscrição aqui

Mais informações com a Secretaria de Cultura e Turismo pelos telefones 3260-4745 / 3260-2049





