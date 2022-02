Eusébio orienta sobre transtornos mentais em crianças por causa da pandemia

A Prefeitura do Eusébio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lançou a cartilha “Criança Dendicasa – Cuidando da Saúde Mental dos Pequenos, na Pandemia e Pós Pandemia”, com o objetivo minimizar os efeitos dos transtornos mentais em crianças devido a pandemia da Covid-19. O lançamento aconteceu em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município.

A cartilha tem como autoras a terapeuta ocupacional Luzziane Feijó e a psicóloga Kaliny Oliveira. Elas explicaram durante o lançamento, que aconteceu no Centros de Assistência Psicossocial (Caps) Geral do Eusébio, que a ideia do material surgiu a partir de uma observação feita em relação ao aumento dos agravos na saúde mental das crianças devido a pandemia e ao isolamento social.

Sobre o assunto Estudantes maiores de 18 anos deverão apresentar passaporte sanitário no Ceará

A obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 no mundo

Lixo gerado pela Covid-19 ameaça saúde e meio ambiente, alerta OMS

Autotestes: saiba mais sobre eficácia, coleta e notificação de casos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do material, as autoras também destacaram que será iniciado um ciclo de oficinas de capacitação com profissionais que atuam diretamente com o público infantil, com o objetivo de auxiliá-los no modo de utilizar a ferramenta com as crianças. A coordenadora do Caps Geral do Eusébio, Imaculada Mendonça, explicou que o lançamento também marca o início de atividades mais voltadas para a comunidade.

Houve um aumento no número de atendimentos prestado pelo Caps a crianças do Eusébio com transtornos ocasionados pela pandemia desde 2020, segundo a coordenadora. Ela também informou que o equipamento trabalha de forma intersetorializada com as demais secretarias em função da melhoria da saúde da população do município.

Ainda, o prefeito do município, Acilon Gonçalves, que também esteve presente no lançamento, reforçou a importância das parcerias entre os órgãos municipais com o Caps, citando o exemplo do Centro de Reabilitação e o futuro Centro Social da Primeira Infância, que tem data prevista para ser inaugurado no dia 23 de junho deste ano.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags