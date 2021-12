Eusébio terá Centro Especializado em Reabilitação física, visual e intelectual

O Centro Especializado em Reabilitação Fares Andrade Said (CER) será inaugurado nesta quinta-feira, 30, pela Prefeitura Municipal do Eusébio. O local é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação e está localizado na Rua Irmã Ambrosina, em frente à sede do Centro de Referência de Assistência Social, no Eusébio.

De acordo com a Prefeitura, o CER realizará diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia para assistência. O equipamento de saúde atenderá pacientes de Eusébio, de outros municípios vizinhos e realizará serviços em reabilitação física, visual e intelectual.

O CER Fares Andrade Said vai atender pacientes com deficiência física causadas por sequelas de traumas; de Acidente Vascular Encefálico (AVE); Traumatismo Crânio Encefálico (TCE); lesão medular; Doenças Neuromusculares; Paralisia Cerebral; amputação; Neuropatias e outros.

Deverão ser atendidos, ainda, pacientes com deficiência intelectual e com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), tais como; Autismo Infantil, Síndrome de Asperger e Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Constará ainda o atendimento a pacientes com deficiência visual.

O equipamento contou com recursos do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Eusébio para a construção e aquisição de equipamentos. Será obrigatório o uso de máscara e apresentação do Passaporte de Vacinação.



