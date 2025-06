MP denuncia três homens por corte e queima de árvores em área de conservação

Três homens foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por supressão vegetal e queima de árvores sem autorização legal no entorno do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, que integra a Área de Relevante Interesse Ecológico (AIRE) Riacho da Matinha, no Crato.

