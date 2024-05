Coordenador pedagógico é exonerado por suspeita de violência sexual contra aluno

MPCE solicitou afastamento preventivo do coordenador e da diretora da escola Crédito: Divulgação MPCE

O promotor de Justiça David Morais da Costa cobrou a instauração de um processo administrativo contra os dois servidores públicos envolvidos, que acontecerá independente da investigação criminal em curso. A Prefeita do Crato e a Secretaria de Educação do Município têm prazo de até dez dias úteis informar ao MPCE se será acatada a recomendação, sob pena de adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis. Procurada, a Prefeitura do Crato informou que a Secretaria de Educação do Crato exonerou o coordenador logo que tomou conhecimento do caso.