Moradores do Crato cobram itens de higiene para pacientes e denunciam assédio moral em Caps

Caps do município estaria com estrutura precária. Suposta conduta imprópria da coordenadora da unidade também é denunciada

"Assim como todos os outros, eu gostaria de saber sobre a distribuição de fraldas, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos para nossa população. Gostaria de saber também se a senhora tem ciência sobre o assédio moral com os funcionários por parte da coordenadora do Caps", disse a vereadora durante a sessão.

Moradores do Crato , a 502,3 km de Fortaleza, denunciaram assédio moral de funcionários pela coordenadora de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município e cobraram itens de higiene para pacientes durante uma sessão da Câmara de Vereadores realizada no último dia 22 de agosto. Na ocasião, foi questionada a entrega de cadeiras de rodas e fraldas geriátricas para pacientes.

Mariângela Bandeira ainda declarou que a estrutura do espaço do Caps está precária, sem acessibilidade para os assistidos.

Sobre a questão das fraldas, a secretária Marina Feitosa se manifestou informando que não há nenhuma política pública de distribuição desses itens.

"Não tem nenhuma política pública de distribuição desses benefícios. Não existe nenhum programa de benefício que haja a complementação de outras esferas para aquisição desses insumos. Isso é feito, esses benefícios variáveis, com recurso próprio. Mas o programa de fralda geriátrica do SUS acontece através do programa Aqui Tem Farmácia Popular, que é formado através de convênios entre o Governo Federal e as Farmácias Comerciais", declarou a secretária, durante sessão da Câmara.

Quanto às denúncias de assédio moral supostamente praticados pela coordenadora do Caps, a secretária de Saúde do Crato afirmou que todos os fatos relacionados às reclamações devem ser encaminhados à ouvidoria da Saúde.

Em nota à rádio O POVO CBN Cariri, ela disse que as reclamações devem ser formalizadas para sejam feitos procedimentos administrativos necessários e possível apuração da conduta da referida servidora.

Já em relação ao espaço de atendimento do Caps, a secretaria informou ter buscado um outro imóvel para o serviço.