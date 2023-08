Homem morre asfixiado após se engasgar com pedaço de comida no Crato

Um homem de 36 anos morreu asfixiado, nessa quarta-feira, 2, após se engasgar enquanto comia no município do Crato, localizado no Cariri cearense.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras informações apontam que a vítima teria se engasgado com um pedaço de comida. Relatos de familiares afirmam que o homem comia um bolo antes do incidente.

A vítima foi socorrida a uma unidade médica da região, mas não resistiu e morreu no hospital.

Segundo a SSPDS, a Delegacia Regional do Crato é responsável pela apuração do caso. A causa da morte apenas será confirmada após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).