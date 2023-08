Polícia do Ceará investiga morte de idosa que recebeu medicação a qual era alérgica

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando a morte de uma idosa de 76 anos que faleceu após receber uma medicação a qual tinha alergia. O caso ocorreu no Hospital Maternidade São Francisco de Assis, localizado no Crato, na região do Cariri, no último sábado, 29. Segundo a unidade, um técnico de enfermagem, responsável por aplicar a medicação de maneira errônea, foi afastado.

A mulher, identificada como Francinete Barbosa da Silva, deu entrada na unidade para tratar um caso de infecção. Durante a triagem, a paciente teria informado que tinha alergia ao medicamento dipirona e recebeu uma pulseira para identificação da condição. Entretanto, um técnico de enfermagem do hospital teria aplicado a medicação sem consultar os médicos responsáveis pela prescrição.

Após a aplicação da dipirona, a mulher teve uma reação e foi socorrida ainda na unidade, porém não resistiu e faleceu na madrugada dessa segunda-feira, 31. Em nota, o Hospital Maternidade São Francisco de Assis informou que o funcionário admitiu o erro médico.

“Um técnico de enfermagem alegou que ministrou a dipirona que constava no kit de outro paciente e fez a medicação endovenosa por conta própria, sem conferir o que havia sido prescrito pelos médicos, além da pulseira que alertava para a alergia”, diz a nota.

Após a morte, o corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Procurada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do ocorrido. “A Delegacia Regional do Crato realiza oitivas e diligências estão em andamento para elucidar os fatos”, informou em nota.