Suspeito de integrar facção especializada em roubos a banco é preso no Crato

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta terça-feira, no município do Crato, a cerca de 502 km de Fortaleza. O acusado responde por um crime cometido em 2014, no município de São Gonçalo do Amarante, no litoral do estado, e estava foragido desde 2018.

Junto ao preso, foram encontradas uma metralhadora, dois fuzis e uma alta quantia em dinheiro.O indivíduo também é suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em assaltos à banco, e de participação em crimes em Mombaça, Maracanaú e Chorozinho.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), a organização da qual ele faria parte utilizava armamentos de guerra e munições de grosso calibre para cometer os delitos.

O homem estava foragido desde 2018 e se valia de uma identidade falsa para circular na região do Cariri. Ao perceber a presença dos policiais, o acusado ainda tentou se esconder no fundo falso de um armário, mas terminou sendo encontrado.

De acordo com a PF, os crimes pelos quais ele é investigado possuem penas máximas, que se somadas, ultrapassam os 21 anos de prisão.