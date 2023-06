Homem é assassinado a tiros na calçada de casa no Interior do Ceará

Vítima foi surpreendida com disparos à queima roupa e morreu na hora. Motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na calçada de casa neste sábado, 10, no Crato, a 510 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na rua Edite Araújo Teles, no bairro Vila Lobo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homicídio está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato. Ainda não há evidências sobre a autoria e motivação do assassinato.

O corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense. Testemunhas informaram à Polícia Militar que a vítima era usuária de drogas. De acordo com a SSPDS, o homem tinha antecedentes criminais por homicídio. Ele é apontado como autor de um assassinato a faca registrado em agosto de 2020, também no Crato. A vítima foi um homem de 35 anos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso repassando informações que podem auxiliar os trabalhos policiais. Os dados podem ser enviados via aplicativo de mensagens ou por chamada telefônica. O sigilo e anonimato das fontes são garantidos pela Secretaria.

Disque-Denúncia SSPDS: 181

Delegacia Regional do Crato: 88 3102 1285

WhatsApp SSPDS: 85 3101 4910