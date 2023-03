Dois homens são presos sob suspeita de duplo homicídio no Crato

Crime aconteceu no último sábado, 18 de março, em um estabelecimento comercial do município

Dois homens foram presos em flagrante nesse domingo, 19, suspeitos de terem realizado um duplo homicídio em um estabelecimento comercial en Crato, a 502,3 km de Fortaleza. Durante a ação, policiais apreenderam drogas, celulares, armas, munições e uma tornozeleira eletrônica.

O crime ocorreu no último sábado, 18, quando os homens teriam disparado contra um estabelecimento comercial. Os tiros fizeram duas vítimas: um homem de 33 anos, com antecedentes criminais por homicídio doloso, contravenção penal, latrocínio, furto, tráfico de drogas, roubo a pessoa e lesão corporal; e outro de 34 anos, com passagem pela Polícia por lesão corporal dolosa.

Os suspeitos foram localizados, presos e conduzidos à Delegacia Regional do Crato no dia seguinte. Ambos foram autuados por homicídio qualificado.

Na ocasião, policiais também apreenderam dois revólveres, 14 munições, 6 aparelhos celulares, 20 gramas de maconha e uma tornozeleira eletrônica rompida na residência de um dos suspeitos, um homem de 24 anos, com antecedentes por roubo a pessoa, crime de violência doméstica e furto qualificado.

O caso continua em investigação pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) para identificar outros possíveis participantes no crime.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional do Crato: (88) 3102-1285

