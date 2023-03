Adolescente de 16 anos é apreendido com 13 kg de drogas no Crato

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com 13 quilos (kg) de drogas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na tarde desta segunda, 24, no distrito de Ponta da Serra, município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza. O suspeito seria o responsável pelo armazenamento dos entorpecentes na região.

De acordo com os policiais, a captura é um desdobramento de investigações provenientes da prisão de Cosmo Machado, conhecido como “Alemão”, realizada em 11 de fevereiro deste ano na cidade de Saboeiro.

“Ele se evadiu de uma penitenciária em Itaitinga no mês de janeiro deste ano e, a partir de sua fuga, começamos a fazer levantamentos que resultaram em sua captura. Consequentemente, nós conseguimos identificar outras pessoas que estavam auxiliando esse foragido e atuando no tráfico de drogas”, detalhou o delegado Felipe Marinho em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.



Além da detenção, os policiais apreenderam nove tabletes de maconha, oito tabletes de cocaína, dois tabletes de crack, uma quantidade de pó branco utilizado como insumo da cocaína e um frasco de cloridrato de cocaína, utilizado para a preparação da mesma droga.

Além disso, também localizaram uma prensa que era utilizada na preparação dos entorpecentes em uma casa abandonada perto do local onde o jovem foi capturado.

“É todo um aparato que mostrava que aquele local estava servindo de ponto de apoio para manipular, fabricar e misturar diversos tipos de drogas”, diz o delegado.

Adolescente de 16 anos é detido com 13 kg de drogas no Crato (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE))



O adolescente foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Os policiais seguem com a investigação, com o intuito de localizar outras pessoas envolvidas com tráfico de drogas na região.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte: (88) 2157 8021



