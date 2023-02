Acidente deixa uma mulher morta e três pessoas feridas no interior do CE

Moto em que a jovem estava colidiu contra um carro em uma rodovia do Crato, no Cariri cearense

Uma mulher de 25 anos morreu após uma colisão entre dois veículos na cidade do Crato, no Cariri cearense, nesse domingo, 26. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o acidente deixou ainda três pessoas feridas.

Conforme pasta, a moto em que a jovem estava colidiu contra um carro em uma rodovia da cidade. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local.

Outras duas pessoas que estavam na moto e o motorista do automóvel foram levados para hospitais da região. Secretaria não divulgou estado de saúde das vítimas.

O motorista do carro se apresentou na Delegacia Regional do Crato, onde foi ouvido. "Diligências e oitivas seguem em andamento no intuito de elucidar os fatos", destaca pasta.

