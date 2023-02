Em menos de uma semana, mais de 61 kg de drogas são apreendidos no Cariri

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde dessa terça-feira, 21, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em posse de seis quilos (kg) de cocaína no município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza. Desde o último dia 15, o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri fez a apreensão de mais de 61 quilos de drogas na região Sul do Estado.

A primeira prisão aconteceu no dia 15, quando uma mulher foi detida pela posse de quatro kg de maconha. Um dia depois, na cidade de Farias Brito, uma outra mulher foi presa com quatro kg de cocaína. Já no dia 17, um casal foi preso com 48 kg de maconha, crack e cocaína, em Várzea Alegre.

A apreensão desta terça-feira, 5, aconteceu em um ônibus que vinha de Feira de Santana, na Bahia, com destino ao Ceará. Os policiais interceptaram o veículo e, com a ajuda de cães farejadores, encontraram uma bolsa com seis tabletes de cocaína.

João Pereira de Carvalho Neto, que até então não tinha passagens, foi levado a uma delegacia da região, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas: (88) 2157 8021



