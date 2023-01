Crato: Homem de 43 anos morre soterrado com queda de casa de taipa

Um homem de 43 anos morreu nessa segunda-feira, 2, após ser soterrado em uma casa de taipa na zona rural do município de Crato, no Cariri cearense. O homem realizava um serviço de demolição quando uma das paredes o atingiu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o homem foi identificado como o agricultor Claudiano Alves Pereira. A guarnição chegou no local às 8h50min e fez o reconhecimento da ocorrência na localidade de Sítio Páscoa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte acidental. O caso foi registrado na Delegacia Regional do Crato, responsável por conduzir as investigações.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão o trabalho investigativo.



