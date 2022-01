Sem vacinas da Pfizer, Crato segue aplicando imunizantes da Aztrazeneca, Coronavac e Janssen

No Crato, a 502 km de Fortaleza, quem procurou as unidades de saúde para completar sobre o esquema vacinal nessa quinta-feira, 6, foi informado sobre a falta do imunizante da Pfizer. Já a prefeitura da cidade caririense informa em nota que "não há falta de vacinas contra a Covid-19 no município".

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, são aplicadas mais de 1.800 doses das vacinas entre primeira dose, segunda dose e dose de reforço. A pasta informou ainda que o Crato finalizou 2021 com 99% de sua população a partir de 12 anos vacinada com uma dose contra a Covid-19; 90% com a segunda dose e 25,5% com a dose de reforço. "O resultado destaca o Crato em 4º lugar no ranking dos municípios com mais de 100 mil habitantes que mais vacinam sua população e em 44º lugar no ranking de vacinação do Estado do Ceará, com 184 municípios", completa.

Diariamente, a SMS divulga os cronogramas de vacinação nas unidades de saúde, bem como no Centro de Vacinação do Crato, de acordo com a disponibilidade de doses. "Nesse momento, o município aguarda novo lote da Pfizer, mas os demais imunizantes estão disponíveis para a população em vários equipamentos amplamente ofertados e com chamamento diário e continuo", finaliza.

Nesta sexta-feira, 7, o Ceará recebe 317.070 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech contra Covid-19. A remessa vai ser utilizada para aplicação das doses de reforço (D3) no Estado, conforme divulgou o governador Camilo Santana. (Colaborou Nildênia Damasceno/Rádio CBN Cariri)

