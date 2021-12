Corpo de Bombeiros e ICMBio encontram homem desaparecido há cinco dias no Crato

Equipes do Corpo de Bombeiros e do ICMBio realizaram o resgate de um homem de 51 anos desaparecido desde a última sexta-feira, 10

Após cinco dias desaparecido, um homem de 51 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Crato. As equipes da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militares (2ªCia/5ºBBM), em trabalho conjunto ao ICMBio, realizaram o resgate na manhã dessa terça-feira, 14, na Floresta Nacional do Araripe em uma área de mata fechada, localizada nas proximidades da Trilha do Picoto.

Preocupada com a ausência do homem, a família acionou o Corpo de Bombeiros no dia seguinte ao desaparecimento. O homem não dava notícias desde a última sexta-feira, 10. Imediatamente, os bombeiros iniciaram as buscas pela região com o reforço dos agentes do ICMBio.

Entretanto, somente nessa terça-feira, 14, por volta das 9h30min, a vítima foi localizada em uma trilha. O homem estava consciente, mas desorientado, e apresentava quadro de desidratação. Logo após os primeiros socorros, a vítima foi conduzida pela ambulância do Corpo de Bombeiros ao Hospital São Francisco, no Crato.

“Ao nos avistar, o senhor perguntou se íamos matá-lo e quem era a gente. Quando se tranquilizou, pediu comida e água”, contou o subtenente Reginaldo da Silva, que participou da ação.

Em relato à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), de Juazeiro do Norte, a solicitante das buscas informou que, dias antes do desaparecimento, o homem já vinha apresentando sinais de confusão mental.



