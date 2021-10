Cadela é resgatada após cair em poço com 20 metros de profundidade no Crato

Uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) nesta terça-feira, 26, após cair em um poço artesiano com 20 metros de profundidade. O caso aconteceu no município do Crato, região do Cariri. A cacimba fica em uma área de mata fechada no bairro Zacarias Gonçalves. O animal foi encontrado por pessoas que passavam pelo local e perceberam os latidos e uivos constantes da cadela. Eles procuraram uma ativista da causa animal, que imediatamente acionou os bombeiros.



O poço, que já está desativado há algum tempo, não armazenava água. Apesar da altura, a cadela não sofreu lesões e foi salva em bom estado de saúde. Os militares acreditam que a queda foi amortecida por galhos de plantas acumulados no fundo da cacimba. No local, também havia pedaços de ferro pontiagudos, mas nenhum deles atingiu o animal.



Segundo o subtenente Roberto Bento, a operação de resgate utilizou “um sistema de ancoragem e multiplicador de força, com tripé e um conjunto de moitões, cordas e mosquetões“. Os equipamentos possibilitaram a descida controlada de um agente da corporação ao fundo do poço e logo em seguida o seu içamento com a cadela. Além dos aparatos mecânicos, o bombeiro também utilizou um equipamento de proteção respiratória autônoma, diante do risco da presença de gases em poços profundos.

Após o resgate, a cadela foi batizada “Robertinha”, em homenagem ao comandante do socorro. A sugestão veio da vereadora e ativista da causa animal Mariângela Bandeira, que aceitou ficar cuidando do animal até que apareça algum interessado em adotá-la.



A área em que o poço fica localizado é considerada de difícil acesso. Para chegar ao local, os bombeiros percorreram um trajeto a pé por cerca de dez minutos. Moradores da área prestaram assistência aos militares. Por prevenção, o CBM recomenda que os poços e cacimbas sejam cercados, sinalizados e tampados completamente para que incidentes como esse não voltem a acontecer.



