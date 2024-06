Justiça condena homem a 27 anos de prisão por matar esposa em Crateús

Foto de apoio ilustrativo. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou que a Unimed Fortaleza forneça tratamento médico para criança cearense autista com malformação vascular em hospital de referência da doença em São Paulo Crédito: ALEX GOMES, em 26/11/2018

Um homem foi condenado a 27 anos, 11 meses e 15 dias de prisão por ter matado a ex-esposa em Crateús, distante 355,07 km de Fortaleza. Crime aconteceu em agosto de 2020. Réu foi condenado pelo Conselho de Sentença da Vara Única Criminal da Comarca do município na segunda-feira, 17, e deve cumprir pena inicialmente em regime fechado, sem poder recorrer da decisão em liberdade. Leia mais PM é preso suspeito de matar ex-companheira em Caucaia Sobre o assunto PM é preso suspeito de matar ex-companheira em Caucaia De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o homem era casado há 20 anos com a vítima e teve três filhos com ela. Casal chegou a se separar diversas vezes, mas ele não aceitava o fim da relação e nutria "sentimentos de ciúmes e superioridade" em relação a companheira.