Menina defende irmã mais nova de abusos sexuais cometidos pelo próprio pai

As duas crianças estavam sob os cuidados do pai

Um homem de 30 anos foi preso em Crateús após denúncia de abuso sexual contra a própria filha de 7 anos. De acordo com a Polícia, a mãe deixou as duas filhas com o pai e durante o tempo que as crianças ficaram sozinhas com ele, a mais nova foi vítima de abusos enquanto a mais velha tentava defendê-la.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no dia 27 de outubro na Delegacia Regional de Crateús. Após oitivas, foi expedido mandado de prisão para o homem, que já responde por furto qualificado e pelo crime de estupro de vulnerável.