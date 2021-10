Núcleo da Pefoce é inaugurado em Crateús e vai atender a 12 municípios

A inauguração ocorreu na manhã desta sexta-feira, 8, e contou com a presença do governador do Estado, Camilo Santana

O Núcleo de Perícia Forense da região do Sertão dos Crateús, que deve atender a mais de 342 mil habitantes de 12 municípios, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 8, na cidade. A cerimônia de abertura dos trabalho contou com a presença do governador do Estado, Camilo Santana, do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, e do perito geral do Ceará, Júlio Torres. Foram investidos R$ 4.377.451,55 na construção do prédio e compra de equipamentos. O núcleo é o 10º a ser construído no Interior.

Além de Crateús, o novo equipamento deve atender às cidades de Ararendá, Croatá, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Ipu, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga e Tamboril. O núcleo foi entregue com equipamentos e mobiliário específicos para a área de atuação da Perícia Forense, além de novas viaturas.

De acordo com Júlio Torres, a inauguração do núcleo é extremamente importante na interiorização da Perícia e mostra, segundo ele, que a Pefoce é essencial para o auxílio da investigação e na produção de prova pericial, para somar aos inquéritos policiais à investigação da Polícia Civil. “Nós que fazemos a Perícia Forense estamos extremamente felizes com a forma que está sendo conduzido pelo Governo do Estado. A expansão da perícia para que a gente possa estar atuando em todas as partes do Estado e atender, de certa forma, positivamente a toda população, trazendo respostas mais rápidas, tanto na questão da liberação, como na parte de identificação de vestígios em um local de crime”, afirma.



