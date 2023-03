Família cobra solução para desaparecimento de tia de garoto morto por PM

Às vésperas de completar dois meses do desaparecimento de Lizangela Rodrigues da Silva Nascimento, de 39 anos, a família cobra diligências da Polícia Civil para resolver o caso. Conforme Leidiane Rodrigues, irmã de Lizangela, atualmente, não há nada sendo feito para encontrá-la.

Lizangela foi vista pela última vez em 7 de janeiro, no bairro Triângulo, em Chorozinho (Região Metropolitana de Fortaleza). Ela é tia de Mizael Fernandes da Silva Lima, de 13 anos, morto em uma ação policial em 1º de julho de 2020, também em Chorozinho.

Mizael foi morto na casa de Lizangela e, diante disso, ela passou a ser testemunha no processo em que o sargento Enemias Barros da Silva é réu por homicídio. Por isso, além da dor por não saber o que ocorreu com a irmã, Leidiane teme que a ausência da “testemunha-chave” do caso possa impactar no julgamento.

“Vai fazer dois meses que ela sumiu, a família está agoniada, sem saber o que fazer. A Defensoria (Pública, que acompanha o caso) não resolve. Pelo que eu tô vendo pela Polícia vai ficar mais um caso impune”, desabafa Leidiane. “Minha mãe não come, só chorando”.

Leidiane ainda afirmou que o delegado responsável pelo caso disse a ela que pediu a prisão temporária da mulher que chamou Lizangela para ver uma casa para alugar — foi a última vez que Lizangela foi vista. Leidiane, porém, disse que a Justiça não decretou a prisão. O POVO questionou a Polícia Civil se a prisão, de fato, foi pedida, assim como quais foram as diligências realizadas no caso. Entretanto, não houve resposta.

A nota enviada pela Polícia Civil repete as informações já prestadas anteriormente. “As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Chorozinho, que conta com o apoio da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”,consta na nota. “Diligências seguem até a localização da vítima”.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Chorozinho: (85) 3319-1237



