Primeira edição do projeto Praia Azul é realizada em Caucaia

O Instituto de Meio Ambiente do Município de Caucaia (Imac) realizou a primeira edição do projeto Praia Azul, onde ocorreu uma limpeza nas praias do município. O objetivo é conscientizar a população em relação à limpeza e preservação dos espaços públicos.

Estiveram presentes o secretário de Proteção Animal do Ceará, Erich Douglas; o secretário executivo da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Cassimiro Tapeba; o superintendente Estadual do Meio Ambiente (Semace), Carlos Alberto; e o secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Igor Almeida. A ação ocorreu na última terça-feira, 25.