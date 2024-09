Locador de brinquedos infláveis tem material roubado em Caucaia

Conforme infoprmações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso foi registrado no bairro Nova Metrópole, no sábado, 14, e está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará por meio do 18º Distrito Policial.

Um boletim de ocorrência com as informações do caso foi aberto e as oitivas e diligências seguem com o intuito de identificar e capturar os envolvidos no crime.