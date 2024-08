Tia-avó e prima de menina estuprada e morta em Caucaia são denunciadas

De acordo com a acusação, Antônia Ferreira da Silva, de 56 anos, e Maria Eduarda da Silva Ferreira, de 18 anos, tentaram proteger o adolescente de 14 anos apreendido por estuprar e matar a criança. Todos moravam na mesma casa e Antônia cuidava do adolescente e da menina como mãe.

Nessa segunda-feira, 5, o MPCE acusou as duas pelos crimes de homicídio culposo, fraude processual e ocultação de cadáver, com as qualificadoras de os crimes terem sido praticados contra descendente e criança.

O Ministério Público Estadual ( MPCE ) denunciou a tia-avó e a prima de Ana Karine da Silva Ferreira , a menina de seis anos encontrada morta com sinais de violência sexual em março deste ano no bairro Tabuba , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

O corpo da garota só seria encontrada por volta das 3 horas da madrugada do dia 14, dentro de um carro que estava abandonado há cerca de dois anos na rua onde a família morava. O fato do corpo ter sido encontrado no veículo foi um dos primeiros pontos que levantaram desconfiança sobre Antônia.

O carro já havia sido vasculhado pelos moradores e foi Antônia quem encontrou o corpo no veículo. Além disso, chamou a atenção dos vizinhos a frieza demonstrada pela tia-avó quando do achado.



Também gerou suspeita ela só prestar boletim de ocorrência por volta de 1h30min, o que só ocorreu após terceiros ligarem para a Polícia Militar, que foi até a residência dela e a orientou a procurar a delegacia. Outro ponto levantado na denúncia do MPCE foi Antônia ter impedido as buscas no quarto do adolescente.

Ao todo, o MPCE relatou que 19 laudos periciais foram elaborados, incluindo o exame de DNA que indicou que foi o adolescente o autor do estupro. Exame também encontrou o sêmen do jovem no travesseiro da vítima. Já a causa da morte, conforme a Perícia, foi afogamento. “O corpo também apresentava lesão pulmonar indicando violência física”, afirmou o MPCE.