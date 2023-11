Jovem presa por tráfico é suspeita de divulgar "salves" de facção em Caucaia

A mulher foi capturada por tráfico de drogas no bairro Marechal Rondon, onde morava e exercia influência com as lideranças da facção Massa

"Ruth seria responsável por publicações e divulgação de atos referentes a facções de modo a estimular o enfrentamento e ampliação do temor causado por tão nefasta atuação social, sendo seu afastamento social imprescindível para colaborar com o arrefecimento e o combate a tais práticas", diz a decisão judicial.

Uma mulher suspeita de ter influência entre as lideranças da facção local Massa foi presa, em flagrante, na última quinta-feira, 2, por tráfico de drogas. A prisão dela foi convertida em preventiva nesta sexta-feira, 3. Ruth da Silva Ribeiro, de 21 anos, conhecida como ‘Rutão’, agia no bairro Marechal Rondon e seria responsável por divulgar comunicados e "salves" da facção há cerca de um ano e meio.

‘Rutão’ tem passagens anteriores pela Polícia por roubo e, quando adolescente, por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Uma mulher foi presa na companhia dela, Ana Catarina Inácio de Holanda, de 22 anos, que já havia sido presa por tráfico de drogas. Elas foram capturadas pela Polícia Civil, em posse de 14 gramas de maconha, embalagens para o comércio ilícito e dois celulares.



A dupla foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Na unidade policial, as mulheres foram autuadas pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e organização criminosa.

A decisão que converteu as prisões de Rutão e Ana Carolina em preventiva diz que "no local do domicílio das autuadas, o depoimento do condutor e testemunhas relata que estes avistaram o exato momento em que as autuadas arremessaram as drogas para o telhado de modo que a atuação policial teria se dado por fundadas razões".



A Justiça também autorizou a quebra de sigilo telefônico das duas mulheres em razão da suspeita da atividade delas em publicações de "salves" da facção.

Briga por territórios

A cidade de Caucaia é o berço da facção local Massa, que teve origem na "massa carcerária" do sistema penitenciário do Ceará, ou seja, os presos que não se diziam integrantes de nenhuma outro grupo. A nova organização criminosa está em conflito com o Comando Vermelho (CV) disputando territórios no Município.

Os bairros Marechal Rondon e Jurema, onde 'Rutão' atuava, são alguns desses pontos do conflito. O POVO apurou com um policial militar atuante na área, que antes da briga começar, 'Rutão' integrava o Comando Vermelho, mas o traficante a quem ela era ligada "rasgou a camisa" e se tornou Massa.