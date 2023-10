Dupla é presa por integrar organização criminosa em Caucaia

A Polícia Civil do Ceará prendeu dois homens com extensa ficha criminal no bairro João XXIII, em Fortaleza. Um dos capturados é investigado por participação em um triplo homicídio ocorrido no último dia 10 de setembro em meio a um evento na localidade de Barra Nova, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Identificados como Carlos Tadeu Sampaio Neto, de 19 anos, e Diego Hélio Sandro Silva Barros, de 24 anos, conhecido como “Garfo”, as investigações do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia apontam que a dupla é suspeita de integração em um grupo criminoso responsável pela autoria de crimes e comercialização de drogas no município.