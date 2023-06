Grupo é preso por pesca ilegal de lagostas em Caucaia

Com o grupo, cerca de 182 kg de calda de lagosta, 5 mil metros de rede tipo caçoeira multifilamento e 5.900 metros de corda de nylon foram confiscados

A Polícia Militar do Ceará capturou em flagrante quatro homens que praticavam pesca ilegal na foz do rio Ceará, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação foi realizada na manhã dessa sexta-feira, 9.

Agentes do policiamento náutico da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente estavam em patrulhamento na região quando encontraram um barco suspeito no local. Ao averiguar a situação, foi constatada a prática de pesca ilegal de lagosta.

Cerca de 182 quilos (kg) de calda de lagosta, 5 mil metros de rede tipo caçoeira multifilamento e 5.900 metros de corda de nylon foram confiscados com o grupo capturado.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal, onde foram autuados por pesca ilegal. O material foi entregue ao Ibama, e as lagostas foram doadas para o programa Mesa Brasil, do Sesc.