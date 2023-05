CE: Câmeras de segurança mostram suspeito de duplo homicídio com vítimas 15 e 16 anos

Raimundo Coriolano Silva dos Santos, de 36 anos, com passagens por homicídio e tráfico de drogas, e Adriano dos Santos Lima, de 33 anos, com antecedente por homicídio, roubo a pessoa, dano e tentativa de roubo, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na última terça-feira, 2. Os dois são suspeitos do duplo homicídio dos adolescentes Francicsco Jordel Rocha da Silva, 15, e Janderson Barbosa Vieira, 16.

As câmeras de segurança flagraram Coriolano subindo no próprio apartamento com os dois garotos justamente no dia em que os dois sumiram, na segunda-feira, 1º de maio. Os corpos dos dois foram encontrados nesse mesmo dia, no bairro Parnamirim, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os meninos tinham afirmado, em casa, que iam à praia. Uma testemunha reconheceu os dois homens presos como autores do crime.

Dupla é presa suspeita de assassinar adolescentes de 15 e 16 anos em Caucaia

Os dois suspeitos foram encontrados com uma substância identificada preliminarmente como maconha, R$ 891 em espécie e um boné vermelho. Eles foram levados ao 31º Disrito Policial, no Cumbuco, onde foram autuados em flagrante por homicídio e tráfico de drogas.

Ambos foram submetidos a uma audiência de custódia e tiveram as prisões homologadas e, em seguida, convertidas para preventiva. A decisão do juízo é da quarta-feira, 3. As informações são do documento da audiência de custódia obtido pelo O POVO.

Corpos de adolescentes de 15 e 16 anos tinham lesões

O POVO apurou que os corpos dos Francicsco Jordel Rocha da Silva, 15, e Janderson Barbosa Vieira, 16, estavam com diversos ferimentos. As vítima foram encontradas em meio à areia, em um matagal. A maior parte das lesões era na cabeça.

Além disso, os corpos estavam um ao lado do outro, com características de execução. Não há informações sobre a motivação do crime. (Colaborou Lucas Barbosa)