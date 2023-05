Excesso de lixo nas ruas de Caucaia é alvo de reclamação dos moradores

Montanhas de lixo e entulho se acumulam no canteiro central da avenida Dom Lustosa, uma das vias mais movimentadas de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo moradores e comerciantes, a causa do problema seria a interrupção da coleta pública, mas a empresa terceirizada responsável pelo serviço nega a suspensão.

O POVO percorreu um longo trecho da avenida nesta quinta-feira, 4, e constatou o acúmulo de resíduos em diferentes pontos. No cruzamento com a rua Boa Vista, no bairro Guadalajara, havia uma enorme pilha de sacos plásticos e caixas de papelão interrompendo a passagem de ciclistas e pedestres que utilizam a ciclofaixa.

A poucos metros do lixo funciona uma sorveteria. O mau cheiro causado pelos resíduos estaria afugentando clientes do estabelecimento, segundo relatou a atendente Maressa Caetano, 24. “O movimento era bem maior quando tudo estava limpo”, contou ela, afirmando que a última coleta de lixo no local teria sido realizada há mais de uma semana.

Além do forte odor, o lixo em excesso também atrai insetos e animais peçonhentos. A aposentada Marlene Barbosa, 56, destaca que o problema tem afetado a saúde dos moradores da localidade. “Já tem muita gente doente com essa catinga [mau cheiro] que tomou conta daqui. Os bichos estão circulando soltos, é uma verdadeira infestação de ratos e baratas”.

De acordo com a aposentada, o mau cheiro aumenta quando cães rasgam os sacos com lixo orgânico para procurar restos de comida. O caminhão que recolhe os resíduos, segundo ela, esteve no local pela última vez ainda no fim de abril.

A coleta é feita pela empresa EcoCaucaia, do Grupo Marquise, que recebe repasse financeiro mensal da Prefeitura para executar o serviço. Em nota, a companhia nega que o recolhimento do lixo tenha sido interrompido.

Por outro lado, afirma que “a Prefeitura e a empresa estão fazendo todos os esforços para superar as dificuldades circunstanciais que impedem a completa normalidade do serviço”. O POVO questionou a empresa sobre as dificuldades mencionadas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A comerciante Maria Irene Filha, 56, contesta a versão da empresa. “Não é verdade. Não é o que a gente está vendo nas ruas, basta olhar um palmo à frente do nariz”. Apesar disso, ela também observa que o problema é agravado pela falta de compreensão das pessoas. “Tem muita gente vindo de outros bairros jogar o lixo aqui no canteiro central da [avenida] Dom Lustosa”.

Segundo a comerciante, o problema se repete em outras localidades da cidade. O POVO visitou as ruas Argentina, Portugal e Estados Unidos, no bairro Parque das Nações, e encontrou pontos isolados de lixo acumulado em frente a algumas residências, porém, não havia resíduos espalhados pelas vias.

O pedreiro Lucas Silva, 30, morador da rua Portugal, alega que o serviço de coleta está parado há cinco dias. Com isso, ele explica que a própria população está pagando pelo recolhimento do lixo. “Tem um reciclador aqui do bairro que trabalha com isso. Ele cobra de três a cinco reais para levar as sacolas”, conta.

Acúmulo de lixo nas ruas e avenidas de Caucaia gera reclamação de moradores e comerciantes Crédito: FERNANDA BARROS

Um dos pontos mais críticos é a Rua Pery, no Parque Albano, onde um terreno baldio está se transformando em lixão a céu aberto. No local, há um enorme amontoado de lixo e entulho. Os resíduos vão desde pneus velhos a fraldas descartáveis.

O terreno fica localizado a poucos metros de um residencial onde moram cerca de 60 famílias, entre elas a da dona de casa Francisca Elizangela, 44, que classifica a situação como “insuportável”. “É muita gente jogando lixo aqui, chega até carrada de entulho. É uma podridão grande. Está servindo só para procriar gabiru”, disse ela, que mora com duas filhas e um neto.

Mariluce Lima, 41, outra moradora do residencial, também reclama da situação e cita que a população tem parcela de culpa no problema. “Os próprios moradores do bairro estão colocando [o lixo] lá. A gente não aguenta mais esse mau cheiro”, reclama, complementando que o lixo não é recolhido pela EcoCaucaia há quase 15 dias.

Procurada pelo O POVO, a Prefeitura de Caucaia reafirmou a posição da empresa terceirizada, negando que o serviço de coleta esteja suspenso. A gestão foi perguntada sobre as “dificuldades circunstanciais" mencionadas pela empresa, mas não quis comentar. Também não respondeu se os repasses financeiros para a empresa previstos em contrato estão dentro do cronograma de pagamento.