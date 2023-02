Caucaia: médicos plantonistas denunciam contratação ilegal; MPCE investiga caso

Médicos plantonistas que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), denunciam que estão sendo coagidos pela Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar (COAPH) a assinarem um contrato supostamente ilegal para terem seus pagamentos reduzidos.

Caso é investigado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), que na última semana recomendou que a forma contratual imposta seja suspensa temporariamente — por suspeita de fraude.

O gerenciamento da saúde no município é feito de forma terceirizada. A Prefeitura paga ao Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que por sua vez contrata uma empresa para arcar com, dentre outras questões, os funcionários das UPAs. A última contratada, a COAPH, assumiu funções há cerca de um mês.

Segundo um médico escutado pelo O POVO, cuja identidade não será revelada, a cooperativa assumiu a responsabilidade tentando impor, sem diálogo, um contrato com descontos de 40%, que reduziria em cerca de 20% a quantia paga por plantão.

Além disso, os profissionais estariam sendo coagidos a aceitarem o repasse por meio de Sociedade em Cota de Participação (SCP), onde seriam vistos como "sócios".

"Segundo eles, não vai ser descontado INSS, imposto de renda… porque o nosso pagamento vai ser através de divisão de lucros. Eles dizem que a empresa por si já paga os descontos que vão pra Receita e que a gente não precisa pagar por isso. Só que eles não explicam como eles debitam, como eles vão realizar o pagamento desses impostos", relata o denunciante.

Ainda segundo o profissional, a empresa teria alegado que os descontos seriam maiores se o contrato fosse estipulado por pessoa física. Contudo, representantes da cooperativa teriam se negado a conversar de forma transparente com os médicos e chegaram a marcar uma breve reunião apenas após ameaça de greve.

Devido ao impasse, muitos médicos não assinaram o contrato, e a COHAP estaria tentando coagi-los a assinar. Ainda conforme o denunciante, representantes da empresa teriam dito que os profissionais da saúde só iriam continuar nos plantões se "cooperassem".

"Em nenhum momento teve clareza, e a maioria (dos médicos) continua trabalhando sem vínculo trabalhista certo", diz o profissional.

"Sentimos medo de não receber a produção do mês e perder as escalas, que posteriormente devem ser ofertadas para colegas que não possuem escala fixa. Além do fato de que alguns colegas só trabalham nas UPAs de Caucaia, aceitando de forma coercitiva a redução do valor recebido e a precarização das relações de trabalho", relata outro médico ao O POVO, que também terá a identidade preservada.

MPCE recomenda suspensão da forma contratual

De acordo com o Sindicato dos Médicos do Ceará, a contração prevista pela COHAP é irregular. Contrato funcionaria da seguinte forma: os médicos ingressariam na Sociedade em Cota de Participação (SCP), que teria ainda o Instituto de Gestão Médica e Negócios LTDA como sócio ostensivo.

Leonardo Alcântara, presidente do sindicato, pontua que os profissionais de saúde entrariam como sócios participativos, um tipo de sócio que fica mais oculto, de forma mais discreta e que não deve exercer mão de obra. Contudo, os médicos mesmo assim trabalhariam, o que do ponto de vista legal seria irregular.

"Eles estão pedindo pros médicos que entrem em uma sociedade. Em um modelo que a gente não vê como ideal, na verdade é ilegal. No futuro, os médicos, que já não recebem muito por esses plantões, iam ter que pagar INSS e imposto de renda retroativo", destaca o representante.



Um dos denunciantes relata: "No momento que assino o termo proposto pela cooperativa me torno sócio participante de uma sociedade em conta de participação e, segundo o código civil, não posso exercer mão de obra. Ademais, caso a empresa em questão venha a responder algo na justiça posso está envolvido, pois apesar de o mesmo código civil afirmar que apenas o sócio ostensivo é responsável existem casos na justiça em que ambas partes são envolvidas, sócio ostensivo e sócios participantes".

Alcântara relatou que o sindicato chegou a notificar a prefeitura de Caucaia, o INTS e a COHAP sobre a questão, mas que a situação não foi resolvida. Dessa forma, o sindicato acionou o MPCE, que agora investiga o caso e já recomendou a suspensão dessa forma de contratação proposta até que regularidade da mesma fosse comprovada.

Prefeitura e INTS garantem fiscalização; COAPH afirma que processo é regular



Procurada pelo O POVO, a Prefeitura de Caucaia informou que "toda a gestão administrativa das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são de responsabilidade do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). Portanto, a contratação da Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré & Hospitalar (COAPH) foi realizado pelo INTS através de processo de seleção pública".

"O compromisso da gestão municipal é garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimento de qualidade nestas unidades de saúde. Caso isso não ocorra, a Prefeitura atua como agente fiscalizador impedindo prejuízos à população", destacou assessoria por meio do WhatsApp, sem detalhar como essa fiscalização aconteceria.

O INTS, em nota encaminhada ao O POVO, também destacou que a COAPH foi a vencedora do processo de seleção pública, complementando que "foram garantidas a ampla concorrência, igualdade e a impessoalidade" durante procedimento que resultou na contratação da cooperativa.

"Diante dos questionamentos feitos pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, o INTS solicitou esclarecimentos à cooperativa sobre os trâmites de contratação dos profissionais. O Instituto reforça que tem como princípios a ética, a legalidade e a transparência na gestão de unidades de Saúde", garantiu ainda órgão em nota.

Já a COAPH informou, por meio de nota enviada ao O POVO, que não existe "nenhum tipo de coação ou ilegalidade na realização dos serviços realizados pela cooperativa no contrato de prestação dos serviços médicos", mas não detalhou a forma contratual denunciada pelos médicos.

Confira nota do INTS na íntegra:



"O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social responsável por gerenciar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caucaia, informa que a contratação de clínicos gerais para os serviços acontece por meio de cooperativa médica.

A Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré & Hospitalar (COAPH) foi a vencedora do processo de seleção pública, realizada pelo INTS, na qual foram garantidas a ampla concorrência, igualdade e impessoalidade. Conforme estabelecido em contrato, a empresa é responsável pela regularização da situação laboral e pelo pagamento dos profissionais médicos em atuação nas UPAs.

Diante dos questionamentos feitos pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, o INTS solicitou esclarecimentos à cooperativa sobre os trâmites de contratação dos profissionais. O Instituto reforça que tem como princípios a ética, a legalidade e a transparência na gestão de unidades de Saúde".

Confira nota da COAPH na íntegra:

"COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 11.768.319/0001-88, estabelecida em Fortaleza/CE, na Rua Marcondes Pereira, 1065, Aldeota, CEP: 60.135-222, neste ato representada por seu presidente que

abaixo subscreve, vem por meio deste, com o costumeiro respeito, apresentar manifestação à solicitação encaminhada.

Em relação ao contrato realizado pela cooperativa junto ao INTS, tem-se que o mesmo adotou todos os critérios de legalidade para o procedimento. Sendo então a responsável pela distribuição dos médicos para os plantões das unidades.



Em relação à produção dos médicos, a COAPH pode contar apenas com profissionais cooperados, dando preferência aos profissionais que por ventura já estivem em produção com a antiga gestora do contrato.



Portanto, não existindo nenhum tipo de coação ou ilegalidade na realização dos serviços realizados pela cooperativa no contrato de prestação dos serviços médicos. A COAPH aproveita a oportunidade para renovar os protestos de respeito e consideração à equipe do periódico".

