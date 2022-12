Estação do Praia Acessível do Cumbuco volta a funcionar a partir desta quinta-feira

A estação do Praia Acessível de Cumbuco, em Caucaia, será reaberta nesta quinta-feira, 29, às 9 horas. O projeto promove acessibilidade para que pessoas com deficiência, idosas e com mobilidade reduzida possam aproveitar o espaço da praia para curtir o mar, o sol, além de praticar esportes adaptados, com segurança.

A ação será aplicada no ponto entre o Hotel Kariri Beach e a barraca Velas do Cumbuco. Após reaberto, o horário de atendimento do serviço será de quarta-feira a domingo, das 8h às 12 horas.

A Estação oferece, gratuitamente, cadeiras anfíbias flutuadoras, esteiras, tendas, guarda-sol, mesas e cadeiras plásticas, e equipamentos para voleibol e frescobol adaptados, com acompanhamento de bombeiros, guarda-vidas e técnicos do município.

As atividades do Praia Acessível em Cumbuco foram interrompidas por conta das obras de acesso à praia. Segundo o Governo do Ceará, que realiza a ação em parceria com a gestão municipal, o investimento da estação é de aproximadamente R$ 170 mil.



Serviço

Reabertura do Projeto Praia Acessível do Cumbuco, em Caucaia

Data: 29 de dezembro (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Rua E, s/n – Praia do Cumbuco – Caucaia (entre o Hotel Kariri Beach e Barraca Velas do Cumbuco)

Atendimento – De quarta a domingo, das 8h às 12 horas



