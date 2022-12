Abertas matrículas para escolas municipais de Caucaia

A partir desta terça-feira, 27 de dezembro, alunos podem realizar matrícula e rematrícula nas escolas da rede municipal de ensino do município de Caucaia, na microrregião de Fortaleza, para o próximo período letivo. As matrículas regulares vão até o dia 18 de janeiro.

Matrículas para alunos da educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos (EJA) e educação especial inclusiva devem ser realizadas em dias estipulados pelo cronograma divulgado pela Prefeitura de Caucaia.

Para realizar a matrícula de alunos veteranos, é necessário levar cartão de vacinação, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e diagnóstico médico, caso o aluno tenha alguma deficiência. Para crianças com até 2 anos de idade, também deve ser apresentada declaração de vacinação atualizada.

Alunos novatos e transferidos precisam levar os mesmos documentos, salvo declaração de residência, acrescidos do registro de nascimento, número de identificação social (NIS), Cartão Nacional do SUS (caso tenha), transferência ou declaração escolar (para o Ensino Fundamental), número de BPC (para beneficiários) e diagnóstico médico (para alunos com deficiências).



Datas para matrículas:

03/01 - Matrícula de alunos da Educação especial inclusiva (alunos com deficiência)

04/01 - Matrícula de alunos veteranos da Educação Infantil

05/01 - Matrícula de alunos novatos da Educação Infantil

09/01 e 10/01 - Aprovados do Ensino Fundamental e EJA.

13/01 e 16/01 - Recuperados e reprovados do Ensino Fundamental e EJA.

18/01 - Novatos do Ensino Fundamental e EJA.

Documentos necessários para rematrícula:

02 fotos 3x4 recentes;

Cartão de Vacinação (para alunos até 18 anos);

Diagnóstico médico daqueles que apresentam algum tipo de deficiência (caso tenha);

Comprovante de residência atualizado;

Declaração de vacinação atualizada (para crianças de 0 a 2 anos).

Documentos necessários para matrícula de novatos e transferidos:

Registro de nascimento;

02 fotos 3x4 recentes;

Número de Identificação Social;

NIS do estudante (caso tenha);

Cartão de vacinação (para estudantes até 18 anos);

Declaração de vacinação atualizada (para crianças de 0 a 2 anos);

Transferência ou declaração escolar (estudantes do Ensino Fundamental);

Número do BPC (somente para estudantes beneficiários do benefício de prestação Continuada)

Cartão Nacional do SUS (caso tenha);

Diagnóstico médico daqueles que apresentam algum tipo de deficiência (caso tenha).



