Motorista de aplicativo é executado quando voltava da missa de 7º dia do filho

Atualizada às 11h56min

O motorista de aplicativo Messias Gutemberg de Moura Vieira, de 46 anos, foi executado quando dirigia o próprio veículo na Praia da Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu no sábado, 12, quando ele voltava da missa de 7º dia do próprio filho, que foi morto vítima de violência.

Conforme O POVO apurou, Messias estava com outras pessoas dentro do automóvel e foi seguido por homens em um outro carro. Ele foi surpreendido pelos disparos, a maioria na região da cabeça, e morreu no local. Os outros ocupantes não foram atingidos.

A missa que ele voltava marcava os sete dias da morte do filho Gabriel, que foi encontrado morto após passar dias desaparecido. De acordo com apurações do O POVO, o rapaz foi visto pela última vez na Lagoa do Banana, em Caucaia, e posteriormente, encontrado morto com as mãos amarradas na localidade de Jadaiguaba com marcas de violência.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e foram realizados os primeiros levantamentos sobre o caso. O crime chamou atenção de quem passava pelo local, o carro possuía diversas marcas de tiros e a Perícia Forense também esteve no lugar realizando os procedimentos de local de crime. Não há informações sobre os autores da ação.

