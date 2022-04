Homem relata agressão após rejeitar acordo salarial em supermercado no Icaraí, em Caucaia

Ele disse que passou duas semanas com o braço imobilizado após as agressões. Casos de LGBTfobia também eram comuns no ambiente de trabalho, conforme a vítima

Um homem de 25 anos afirma ter sofrido agressões físicas e verbais após recusar um acordo salarial proposto por um supermercado localizado na praia do Icaraí, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima, que terá sua identidade preservada, alega que trabalhou cinco meses na empresa Grupo Mar & Sol e que a multa rescisória sugerida pelo ex-chefe seria num valor inferior ao que determina a legislação trabalhista.

Ele conta que foi chamado para uma reunião com uma funcionária do setor de Recursos Humanos (RH) da empresa para assinar o acordo, mas decidiu rejeitar a proposta . “Eu argumentei que com base nas experiências de outras empresas que eu trabalhei, não seria correto receber o valor (proposto)”, disse, afirmando ter sido surpreendido com a presença de outro funcionário do RH e do dono do supermercado. A reunião aconteceu no dia 17 de março deste ano.

“Foi quando começou a tortura: ele gritou comigo, me xingou e me agrediu”, relatou, referindo-se ao dono do mercadinho. Em áudio gravado pela vítima e enviado ao O POVO, é possível identificar uma voz masculina impositiva — que seria do dono do estabelecimento — obrigando-o a assinar o documento do acordo salarial. Após a negativa do funcionário, é possível ouvir ruídos de pancadas e a vítima pedindo para ser solta e gritando por socorro.

“Ele me jogou contra a parede duas vezes e me trancou na sala, sem permitir que eu saísse”, enfatizou o homem. Conforme seu relato, um outro funcionário da empresa bloqueou a porta da sala em que a reunião acontecia, impedindo com que ele deixasse o local. “Eu fiquei gritando muito por socorro”, lembra. Após insistir, ele conseguiu destrancar a porta e correu para a saída do estabelecimento. As agressões fizeram com que o homem ficasse sem conseguir mexer o braço por duas semanas, de acordo com seu relato.

“Quando eu cheguei lá embaixo, o gerente do mercadinho não me deixou sair e ficou perguntando (para outros funcionários) se eu tinha roubado alguma coisa”, disse, lembrando que sua saída só foi liberada quando os funcionários que estavam com ele na sala de reunião confirmaram que ele poderia sair. O homem disse que tem provas das agressões sofridas, incluindo exames de perícia médica, e pretende dar prosseguimento ao caso judicialmente.

Ele registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia Civil de Caucaia no mesmo dia que diz ter sofrido a violência. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou ao O POVO que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O inquérito está sob a responsabilidade do 22º Distrito Policial (DP), no bairro Parque Veraneio, que segue realizando diligências e oitivas para elucidar os fatos.

Além das agressões, o funcionário ainda alega que teria sofrido LGBTfobia de outros funcionários e do dono do estabelecimento enquanto estava trabalhando no local. Ele disse que usar um tênis de cor rosa e dividir casa com um dos colegas de trabalho eram motivo de chacota durante o expediente. “Eu trabalhava no mercantil e fui transferido para a padaria (que faz parte do mesmo grupo empresarial), porque o dono alegou que eu estava tendo um caso com um dos funcionários, mas isso não aconteceu”, argumenta.



O POVO tentou contato telefônico e por aplicativo de mensagem com o Grupo Mar & Sol, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem fez três tentativas de ligação para o telefone fixo da empresa na tarde desta quinta-feira, 29, e em uma delas foi atendida pela esposa do proprietário. Ela prometeu que o marido, que não terá o nome revelado por ainda estar sob investigação, retornaria a ligação posteriormente, mas o contato não chegou a ser estabelecido.

Colaborou: Luciano Cesário

