Caucaia terá dia "D" de vacinação contra sarampo neste sábado, 30

O município de Caucaia terá um dia "D" de vacinação contra o sarampo e a influenza neste sábado, 30. A campanha será realizada em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de 8 às 17 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação tem como objetivo intensificar a Campanha Nacional e convocar a população para permanecer com o calendário vacinal atualizado, evitando o reaparecimento de doenças que já haviam sido erradicadas graças à vacinação.

Sobre o assunto Atendimentos pediátricos aumentam 155% nas UPAs de Fortaleza puxados por síndromes respiratórias

Ceará tem maior média de crianças internadas por síndromes respiratórias desde 2020

"Dia D" de vacinação ocorre neste sábado, 30; veja imunizantes ofertados

A imunização contra a influenza terá foco nos profissionais de saúde, idosos e crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já para o sarampo, a vacinação não inclui o público idoso, sendo destinada somente aos profissionais de saúde e crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) (todas que estiverem nesta faixa etária deverão ser imunizadas, independente do número de vacinas aplicadas anteriormente).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode levar à morte. A transmissão ocorre por via aérea. Quando a doença ocorre na infância, o paciente pode desenvolver pneumonia, encefalite aguda e otite média aguda, que pode gerar perda auditiva permanente, além de cegueira. Os sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, além de mal-estar intenso.

Estrella Pinheiro, coordenadora de Imunização de Caucaia, reforça a importância da operação. “No dia ‘D’ todas as equipes estarão voltadas para a vacinação. É muito importante que pais ou responsáveis levem seus filhos para se imunizar. É essencial esse cuidado para que o sarampo não volte com força total”, fala.

Serviço

Dia “D” de vacinação contra influenza e sarampo

Data: sábado (30/04)

Horário: 8h às 17h

Local: 46 UBSs de Caucaia





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui