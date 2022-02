Último suspeito envolvido na morte do escrivão da Polícia Civil é apreendido

Crime ocorreu no dia 9 de janeiro, dentro da casa do escrivão Edson da Silva Macedo, de 41 anos, em Caucaia

Um adolescente de 16 anos, suspeito de participar da morte do escrivão da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), foi apreendido nesta terça-feira, 22, em Caucaia após cumprimento de mandado de busca e apreensão feito pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Assim, sobe para nove o número de envolvidos identificados, tendo sido o adolescente o último capturado pelo crime.

LEIA MAIS | Oitavo suspeito envolvido na morte de escrivão da Polícia Civil é preso

Após ser apreendido, o adolescente foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o mandado de busca e apreensão foi cumprido. O escrivão Edson da Silva Macedo tinha 41 anos e foi morto no dia 8 de janeiro, dentro de sua própria casa, em Caucaia. Ele teria trocado tiro com o grupo de criminosos antes de ser atingido na cabeça.

Todos os suspeitos capturados

Em janeiro, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu mandados de busca e apreensão contra outros três adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos. Outras capturas no mesmo mês foram cumpridas em desfavor de Michael da Costa de Queiroz, 19, conhecido como Maikin, e Edvan da Silva Rodrigues 21, conhecido por Van.

No dia 1º de fevereiro, José Fábio de Matos Jacinto, 26, conhecido como Fabinho, e Carlos Roberto Oliveira da Silva, 18, conhecido como Fazendeiro, foram capturados em em Caucaia e em Jaguaruana, respectivamente. O primeiro foi conduzido ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

Já o suspeito conhecido como Fazendeiro reagiu à ofensiva policial, trocando tiros com os agentes de segurança. Ele foi atingido pelos disparos e conduzido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

