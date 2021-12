Polícia Militar apreende 11.250 comprimidos com anfetamina em Caucaia

Na noite dessa segunda-feira, 27, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 11.250 comprimidos de Nobésio extra forte em um restaurante de um posto de combustível localizado na BR-222, na altura do km 19 da cidade de Caucaia. Conhecido como “Rebite”, as pílulas possuem a droga anfetamina em sua composição, tendo como um dos efeitos a inibição do sono.

A apreensão aconteceu após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receber informações a respeito de um homem, com mandado de prisão em aberto, que estava em um posto de combustível, no bairro Genipabu da cidade de Caucaia, traficando drogas. Por volta de 21h30 de segunda, 27, a composição foi até o local.

Ao se aproximar, os policiais militares avistaram uma funcionária fechando, rapidamente, o restaurante do posto de combustível. Demonstrando nervosismo, a mulher proibiu a entrada da composição no estabelecimento para averiguação de ilícitos, de acordo com a fundada suspeita.

As buscas no restaurante só foram autorizadas após a equipe do CPRaio entrar em contato com o propietário do estabelecimento, por meio de ligação telefônica. A funcionária, no entanto, continuava negando a ação dos policiais militares. As drogas só foram localizadas depois que o proprietário compareceu ao local e abriu o estabelecimento para averiguação.

Dentro de um congelador e de um outro recipiente, foram encontrados o total de 11.250 comprimidos do entorpecente, que foi apreendido. O proprietário e mais quatro pessoas que estavam no estabelecimento foram apresentados na Delegacia de Caucaia. No local, foi aberto inquérito por portaria para investigar o caso.

