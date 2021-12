Suspeito de estuprar crianças de 7 e 10 anos é preso em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

Homem se aproveitaria da proximidade com as crianças para praticar os crimes. Vítimas têm hoje 12 e 20 anos

Um homem de 52 anos foi preso por força de um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas tinham 7 e 10 anos quando os crimes ocorreram, conforme divulgado pela Polícia Civil. Hoje, elas têm 12 e 20 anos. O cumprimento do mandado ocorreu na quarta-feira, 23.



Conforme a Polícia Civil, as equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia tomaram conhecimento do fato em fevereiro de 2020. Conforme a investigação, o homem se aproveitava da proximidade que tinha das crianças para praticar os atos. Ele morava em uma casa que ficava em um terreno onde ocorriam missas de uma igreja da região.



A Justiça concedeu o mandado, que foi cumprido no bairro Picuí. "As investigações sobre os fatos foram concluídas e remetidas à Justiça", informou a SSPDS. O nome do suspeito não foi divulgado pela SSPDS.



Denuncie

A SSPDS informa que denúncias de crimes podem ser repassadas através do telefone 181 (o Disque-Denúncia da Pasta) ou 3101-0181 (número de WhatsApp do Disque-Denúncia), por onde podem ser enviados mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Denúncias para a Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia podem ser feitas pelo número (85) 3101-7927.



