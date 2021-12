Homem é preso em flagrante por estupro de criança de 7 anos é preso em Caucaia

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 8, pelo estupro de uma criança de 7 anos registrado no município de Caucaia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ele era vizinho da vítima e realizava trabalhos de servente na casa onde o crime aconteceu.

A ação que resultou na prisão do homem se iniciou após policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) serem acionados em razão de estupro de vulnerável que estava em andamento no bairro Cipó, em Caucaia. Chegando ao local, o crime foi comprovado, e o suspeito foi preso em flagrante. A prisão se deu por meio do trabalho conjunto da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).



O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, sendo autuado por estupro de vulnerável, encontrando-se à disposição da Justiça. A vítima de sete anos foi submetida a exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem é preso por homicídio cometido 19 anos atrás no Ceará

Mais de 30 mil prisões e apreensões foram realizadas no Ceará em 2021

Trio suspeito de integrar organização criminosa é preso em Itapipoca

Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Ceará afirma que Estado tem grande quantitativo de vacinas

Denúncias

Em caso de suspeita de crimes de estupro, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem nos trabalhos policiais por meio de denúncias que podem ser realizadas pelo telefone (85) 3101 7927, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia.

Informações também podem ser passadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou pelo (85) 3101 0181, número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags