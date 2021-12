Homem é preso por homicídio cometido 19 anos atrás no Ceará

Na manhã desta terça-feira, 7, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu mandado de prisão definitiva contra Luís Carlos de Sousa, 56, conhecido como Taquara, em Fortaleza. Ele foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado por homicídio cometido em 2002, no aterro sanitário de Caucaia.

O mandado contra Taquara foi expedido pela Comarca de Caucaia, após diligências realizadas pelo Núcleo de Homicídios do referido município da Região Metropolitana de Fortaleza. Por meio de apurações, a PC-CE concluiu que o acusado tinha residência em um bairro da Capital, sendo detido no momento em que saía de casa, não resistindo à voz de prisão.

O crime aconteceu em 2002, quando o acusado trabalhava como segurança local no aterro sanitário de Caucaia. Na época, a vítima e outros três catadores de materiais recicláveis teriam entrado no local em um dia chuvoso. No momento em que o grupo se preparava para ir embora, Taquara chegou em uma motocicleta.

Os outros três catadores conseguiram fugir, enquanto a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, morrendo logo em seguida. O acusado fugiu do local após a ocorrência.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais por meio de denúncias podem ser feitas pelo telefone (85) 3101 3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ou pelo (85) 98198 7555, número de WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Caucaia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.

As informações também podem ser passadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou pelo ou pelo (85) 3101 0181, número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

