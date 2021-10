Veja quais bairros de Caucaia ficam sem abastecimento de água nesta quinta-feira, 28

15:13 | Out. 26, 2021

Quarenta bairros de Caucaia sofrerão desabastecimento temporário de água, previsto pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para esta quinta-feira, 28. Os serviços ocorrerão das 7h às 15 horas do dia 28. Segundo a Cagece, como o sistema de abastecimento funciona por pressão, a água retornará mais rapidamente às regiões centrais e, só depois, às áreas mais elevadas. Confira os 40 bairros de Caucaia atingidos pela paralisação no abastecimento de água:



Parque das Nações

Parque Albano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tabapuá

São Miguel

Parque Guadalajara

Parque Potira

Sobradinho

Conjunto Metropolitano

Parque Soledade

Padre Júlio Maria

Planalto Caucaia

Centro de Caucaia

Padre Romualdo

Vicente Arruda

Pabussu

Novo Pabussu

Grilo

Itambé

Jandaiguaba

Itapoã

Curicaca

Mestre Antônio

Bom Jesus

Barra Nova

Camurupim

Jardim Icaraí

Guajiru

Pacheco

Iparana

Parque Leblon

Icaraí

Cearazinho

Marechal Rondon

Toco

Mirambé

Nova Metrópole

Araturi

Areanópoles

Campo Grande

Carrapicho

O equilíbrio do sistema e o retorno do abastecimento em todas as áreas devem ocorrer em até 48h após a finalização dos serviços.

Tags