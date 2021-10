Sine de Caucaia oferta mais de 200 vagas de emprego

Órgão também oferece o serviço de cadastro no portal mais emprego, emissão de certidões do Programa de Microeemprendedor Individual (MEI) e solicitação do seguro desemprego

O Sine Municipal de Caucaia divulgou nesta segunda-feira, 18, a oferta de 204 vagas de emprego para contratações imediatas. As oportunidades abrangem áreas como comércio, bares e restaurantes e mecânica de automóveis. O atendimento do público acontece de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

De acordo com o órgão, os atendimentos ao público devem seguir os protocolos de prevenção à Covid-19. Dentre as opções, há vagas que exigem ou não experiência, bem como a demanda ou não de um ensino superior.

Estão disponíveis as funções de: Analista de planejamento financeiro, auxiliar de laboratório de análises físicoquímicas, auxiliar operacional de logística, caseiro, chefe de cozinha, consultor, coordenador de projetos de manutenção, costureiro na confecção em série, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações de veículos automotores, engenheiro de manutenção elétrica, engenheiro mecânico e frentista.

Além disso, também foi divulgada oferta para gerente de departamento de fabricação, instrutor de cursos livres, marceneiro de móveis, mecânico, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de empilhadeiras, mecânico de manutenção de pontes-rolantes, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, mestre de alto-forno e operador de estação de tratamento de água, operador de processo de produção, entre outras.

Mais detalhes sobre as vagas de emprego podem ser conferidas na lista divulgada pelo Sine municipal. De acordo com o órgão, também é oferecido o serviço de cadastro no portal Mais Emprego, emissão de certidões do Programa de Microeemprendedor Individual (MEI) e solicitação do seguro desemprego.

Serviço

Clique aqui para conferir lista detalhada com as vagas disponíveis

Sine Municipal de Caucaia: Rua Cel. João Licínio, 477 - Centro, Caucaia



Telefone/Whatsapp: (85) 3342.0706



E-mail: [email protected]

