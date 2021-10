Dois integrantes de facção confundem festa e são mortos em celebração do grupo criminoso rival

21:36 | Out. 10, 2021

Dois jovens de 19 anos morreram e um ficou ferido na madrugada deste domingo, 10, em uma festa organizada pelo Comando Vermelho (CV), no Carrapicho, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas eram integrantes da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE). Vídeos circularam nas redes sociais e mostram os homens sendo questionados de qual facção eles eram.

Por acharem que a região era dominada pela GDE, eles falaram que faziam parte da organização e apontaram que eram protegidos pelos líderes. Eles foram mortos no local. O terceiro conseguiu escapar, mas foi atingido por tiros.

De acordo com o coronel Hideraldo Bellini, os jovens chegaram na festa achando que o local era dominado pela facção da qual faziam parte. Na entrada, eles foram reconhecidos por outro homem, que começou a questioná-los e, com a confirmação de que eram da facção rival, foram assassinados.

Segundo a Polícia, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) atendeu à ocorrência. As duas vítimas eram naturais de Goiás. Um deles tinha antecedentes criminais por roubo, e outro tinha passagem por tráfico de drogas.



