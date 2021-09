Colisão de veículos é registrada na CE-531, em Caucaia, neste domingo

Um ano e meio após a suspensão de aulas presenciais, as escolas municipais de Fortaleza retomam as atividades em modelo híbrido na próxima quarta-feira, 8. Com o exemplo da Capital, municípios do Interior também estão voltando às salas. Entretanto, até o momento, não há um levantamento oficial sobre quantos e quais cidades planejam esse retorno.

Algumas decisões devem seguir determinações da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em seu protocolo setorial para a retomada das atividades escolares. Entre eles, o percentual máximo de alunos por sala, as medidas a serem tomadas quando identificados casos positivos e suspeitos de Covid-19 e a proibição de entrada de pessoas sem máscara.

Outras deliberações, como a data de retorno e o escalonamento de turmas, são de responsabilidade de cada município. A seguir, O POVO detalha as decisões das redes municipais de Educação das cinco cidades mais populosas do Interior do Ceará, de acordo com as estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021: Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Crato.

Caucaia

Em Caucaia, as aulas presenciais retornam em 13 de setembro. Segundo a Prefeitura, cada escola realizou reuniões e consultas aos pais para definir quantos alunos voltam às salas de aula. Outros detalhes sobre o retorno devem ser acertados nos próximos dias.

Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte permanece com as atividades somente de forma virtual e sem previsão de retorno presencial. Segundo a Secretaria de Educação do município, “o calendário de retorno não está definido, pois o plano de retomada municipal está sendo apresentado às 90 escolas e cada uma adequará a sua realidade juntamente com a Comunidade escolar”.

O planejamento envolve, inicialmente, as escolas de educação infantil e, gradualmente, as demais séries em forma de rodízio.

De acordo com a Prefeitura, foram realizadas “adequações de pias para higienização e melhoria nas estruturas gerais, sendo que onze escolas estão passando por manutenções”. Outra medida é a distribuição de kits de higienização para cada escola (tapete sanitizante, máscaras, álcool gel e pulverizador).

O município também afirma estar investindo na formação dos gestores “para que estejam preparados quando este retorno for efetivamente possível”.

Maracanaú

As escolas da rede municipal de Maracanaú também seguem com aulas remotas. De acordo com a Prefeitura do município, não há previsão de retorno das aulas presenciais.

O município realiza ações de conscientização e mobilização para que os estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o ensino médio estejam cadastrados na plataforma Saúde Digital e sejam vacinados contra a Covid-19.

Sobral

As escolas públicas de Sobral já retomaram aulas presenciais no dia 1º de setembro. O retorno é gradual, com 50% da capacidade de atendimento. Conforme a Secretaria de Educação do município, metade dos estudantes de cada turma terá aulas presenciais às segundas, quartas e sextas, e a outra metade da turma terá aulas nas terças, quintas e sábados.

Ainda segundo a Secretaria, “foi garantida a vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19 para todos os profissionais da Educação” e os colégios passaram por adequações estruturais como instalação de pias em locais mais acessíveis, abertura de janelas para garantir boa circulação do ar, demarcações no piso e instalação de totens com álcool em gel. As medidas seguem o plano de retomada das atividades de educação elaborado pela Prefeitura de Sobral.

A Prefeitura afirma ainda que as escolas municipais auxiliarão no cadastro de todos os estudantes a partir de 12 anos, para que sejam vacinados “nos próximos dias”. Para os estudantes e profissionais também foi disponibilizado equipamento de proteção individual, como máscaras e garrafas de água individuais do tipo squeeze.

Crato

O início do ensino híbrido na rede municipal do Crato está previsto para 8 de setembro. A volta acontece com as turmas de educação infantil V, 2º e 5º do ensino fundamental I, 9º ano do ensino fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (EJA) IV. As demais turmas iniciam no sistema híbrido no dia 20 de setembro.

Conforme a Secretaria de Educação do Crato, as aulas presenciais acontecerão somente no turno da manhã - das 7h às 9h30min. Depois desse horário, os estudantes saem para merenda e retornam para casa, seguindo o restante da manhã em aulas remotas. As turmas da tarde seguem somente em aulas remotas.

Além disso, cada turma funcionará em rodízio: metade dos alunos ficam os primeiros quinze dias nessa logística híbrida e a outra metade somente remota. Nos quinze dias seguintes, o grupos trocam.

Segundo a Prefeitura, R$ 8 milhões de recursos próprios foram investidos para adequações de infraestrutura em 60 escolas municipais, compra de mais de 600 computadores para laboratórios de informática e mobiliário novo. Além disso, os kits escolares distribuídos aos estudantes passam a contar com máscaras e garrafas de água tipo squeeze.

